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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة السيتي واليونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY "ديربي مانشستر" رابط ماتش

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
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يلتقي قطباً مدينة مانشستر في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية وعين كل منهما على قطع نصف الطريق نحو المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب يوم 29 الحالي.

ومن المتوقّع أن يدخل الفريقان بتشكيلة مثالية حيث يبحث سولشار على لقبه الأول مع يونايتد، فيما يرغب غوارديولا في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه العام الماضي.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تشاهدونها في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS HD2.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة يونايتد وسيتي في بث مباشر وبجودة عالية ودون تقطيع على الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تأتيكم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.


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