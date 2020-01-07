مانشستر سيتي يزاحم برشلونة وريال مدريد بضم نجم إنتر ميلان في يناير

أفادت بعض التقارير الصحفية أن مانشستر سيتي يفكر في إجراء انتقال في يناير لمدافع انتر ميلان سكرينيار.





يحتل فريق بيب جوارديولا حاليًا 14 نقطة خلف ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويبدو أن أصحاب اللقب مستعدون لدعم الأسباني في نافذة الانتقالات هذه حيث يتطلع إلى إعادة تشكيل فريقه.





حدد سيتي دفاعه على أنه منطقة تتطلب بشكل خاص تعزيزات وتقارير صحيفة ديلي ميرور أن النادي كان يشاهد سكرينيار قبل احتمال تقديم عرض في الأسابيع المقبلة.





كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في حالة رائعة بالنسبة لفريق أنطونيو كونتي هذا الموسم ، حيث لعب 24 مرة في جميع المسابقات.





يذكر أن برشلونة وريال مدريد مهتمان بالتعاقد مع مدافع سامبدوريا السابق ويشير التقرير أيضًا إلى أنه إذا لم يتمكن سيتي من التوقيع عليه ، فإن لهما أهدافًا أخرى ينويان متابعتها.



