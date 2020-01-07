التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإسماعيلي

استقر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



ويسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى بعدما خسر في المباراة الماضية أمام حرس الحدود بهدف نظيف.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز في مباراة اليوم كالتالي :-



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: عمر جابر - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد أيمن منصور



خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا



خط الهجوم: جون أنطوي.

