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عاجل.. إيران تبحث 13 خيارا للانتقام لقاسم سليماني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:41 ص
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قاسم سليماني
قاسم سليماني
وكالات
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قالت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنها تبحث في 13 خيارًا للانتقام، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

 

وقررت إيران، تصنيف كافة أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ضمن "المنظمات الإرهابية".

 

ووافق 233 نائبا في مجلس الشورى الإيراني، على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون "بصفة عاجلة جدا"، يدعو لتعديل نص قانون "الإجراء المضاد لأمريكا".

 

وفي 23 أبريل الماضي، أقرت إيران قانون "الإجراء المضاد لأمريكا"، حيث صنف بمقتضاه القيادة المركزية الأميركية في المنطقة "سنتكوم" كمنظمة إرهابية، وذلك ردا على إدراج أميركا، آنذاك، الحرس الثوري على لائحة "الإرهاب".

 

توعدت إيران بالرد "في الوقت والمكان المناسبين" على مقتل قائدها العسكري الكبير على أيدي الأميركيين، فيما حذر العراق من "حرب مدمرة" بعد الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

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قاسم سليماني ايران امريكا الانتقام لقسام سليماني 13 خيار

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