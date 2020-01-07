زيدان يطلب ضم مهاجم إنتر ميلان بالعافية

يصر زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يوليو المقبل رغم المنافسة الشديدة مع برشلونة على الصفقة.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يعتبر صفقة مارتينيز هي الأهم للفريق وطلب دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع إنتر ميلان وحسم الصفقة بشكل نهائي خاصة أن الإنتر يرفض التفريط في خدماته خلال الميركاتو الشتوي.

ويعاني ريال مدريد في خط الهجوم لوجود كريم بنزيما وحيدًا في ظل عدم قدرة المهاجم لوكا يوفيتش على التأقلم في قلعة سانتياجو برنابيو.