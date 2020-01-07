ارسنال Arsenal يفوز على ليدز ويتأهل إلى دور الـ32 بكأس الاتحاد الانجليزي

خطف ارسنال Arsenal فوزًا ثميناً، من نظيره ليدز يونايتد أحد فرق الدرجة الأولى، في ختام مبارايات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين، بهدفٍ دون رد.





ارسنال Arsenal يتفوق





وسجل مهاجم ارسنال Arsenal الشاب ريس نيلسون، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الـ55، بعد تمريرة رائعة من لاكازيت، فشل دفاع ليدز في تشتيتها، ليضعها في الشباك.





ارسنال Arsenal يسيطر

سيطر الجانرز على مجريات اللعب فى الشوط الثاني، وفي الدقيقة 55 بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لاكازيت، ارتطمت في الدفاع وغيرت اتجاهها ووصلت إلى الشاب نيلسون الذي وضعها بلمسة واحدة في الشباك.

ارسنال Arsenal في أجواء مميزة

ودخل ارسنال Arsenal مباراة اليوم وسط أجواء مميزة بعدما حقق فوزه الأول تحت قيادته مدربه الإسبانى الجديد ميكيل أرتيتا على حساب مانشستر يونايتد على استاد الإمارات، بهدفين نظيفين، فى إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

ارسنال Arsenal متأثر

وتأثر ارسنال Arsenal بغياب عدة نجوم للإصابة أبرزهم كالوم تشامبرز الذى سيغيب لنهاية الموسم لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بجانب هيكتور بيليرين مدافع الفريق، والمُهاجم جابرييل مارتينيلي حيث يُعاني كل منهما من شد في أوتار الركبة اليمني.







ارسنال Arsenal يحقق فوزًا غاليًا





ونجح ارسنال Arsenal في تحقيق الفوز في المباراة الثانية، تحت قيادة مدربه الجديد أرتيتا الإسباني، حيث فاز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في البريمير ليج.





مباراة ارسنال Arsenal القادمة





ويلتقي ارسنال Arsenal فريق بورنموث في مباراته في الكأس القادمة، ضمن مبارايات الدور الـ32، في الـ25 من شهر يناير الجاري.











