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«كورة لايف» TODAY مشاهدة حفل أفضل لاعب فى أفريقيا بث مباشر FIL GOAL رابط PLUS بدون تقطيع NOW

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:33 ص
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مشاهدة لايف حفل أفضل لاعب فى أفريقيا بث مباشر
مشاهدة لايف حفل أفضل لاعب فى أفريقيا بث مباشر
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ويقام حفل أفضل لاعب في قارة أفريقيا مساء الثلاثاء في سهل حشيش بمدينة الغردقة، في الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، شارك في اختيار أفضل لاعب في القارة السمراء المدربون العاملون بالقارة الأفريقية، ويشهد الحفل توزيع عدد من الجوائز إلى جانب جائزة الكرة الذهبية، ومنها جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وجائزة أفضل مدرب، وجائزة أفضل لاعبة، وجائزة أفضل فريق.

ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

وحصلت شركة بيك الباتروس على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة "استادات القابضة" عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.


ينطلق فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر ول
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