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ريال مدريد يحارب برشلونة على أهم صفقة في تاريخه

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:23 ص
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مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي
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يتمسك نادي ريال مدريد الإسباني بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يوليو المقبل رغم المنافسة الشديدة مع برشلونة على الصفقة.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يعتبر صفقة مارتينيز هي الأهم للفريق وطلب دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع إنتر ميلان وحسم الصفقة بشكل نهائي خاصة أن الإنتر يرفض التفريط في خدماته خلال الميركاتو الشتوي.

 

ويعاني ريال مدريد في خط الهجوم لوجود كريم بنزيما وحيدًا في ظل عدم قدرة المهاجم لوكا يوفيتش على التأقلم في قلعة سانتياجو برنابيو.

 

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نادي برشلونة لاوتارو مارتينيز ريال مدريد برشلونة

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