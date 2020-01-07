«اونلاين» Ismalily: مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Ismalily رابط مباشر الاسماعيلي KORA

مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي بث مباشر ومن المقرر أن يلتقى الفريقين Pyramids vs Ismaili اليوم الأثنين الموافق 6 من شهر يناير الجاري، على ستاد 30 يونيه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وننقل مباراة بيراميدز والإسماعيلي، بث مباشر مجانًا وحصريًا، وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي

حيث يدخل فريق بيراميدز المباراة هو يحتل المرتبة السادسة عشر برصيد 16 نقطة، فيما يقطن نظيرة الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، في جدول ترتيب الدوري، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين بيراميدز والإسماعيلي، في بث مباشر لمباراة اليوم الأثنين الموافق 6 من شهر يناير الجاري، على ستاد 30 يونيه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين بيراميدز والإسماعيلي، على ستاد 30 يونيه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، في نقل مباشر وحصري مجانًا ، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي الدوري المصري الممتاز

الساعة 05:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت فلسطين.



