«شووت» Pyramids مشاهدة مباراة بيراميدز والاسماعيلي يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الاسماعيلي Ismali

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين بيراميدز والإسماعيلي، على ستاد 30 يونيه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، في نقل مباشر وحصري مجانًا ، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي الدوري المصري الممتاز

الساعة 05:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت فلسطين.



