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«يلا شوت» Ismalily مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاسماعيلي اليوم "كورة لايف"

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي بث مباشر ومن المقرر أن يلتقى الفريقين Pyramids vs Ismaili اليوم الأثنين الموافق 6 من شهر يناير الجاري، على ستاد 30 يونيه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وننقل مباراة بيراميدز والإسماعيلي، بث مباشر مجانًا وحصريًا، وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين بث مباشر.

 

مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي

حيث يدخل فريق بيراميدز المباراة هو يحتل المرتبة السادسة عشر برصيد 16 نقطة، فيما يقطن نظيرة الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، في جدول ترتيب الدوري، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين بيراميدز والإسماعيلي، في بث مباشر لمباراة اليوم الأثنين الموافق 6 من شهر يناير الجاري، على ستاد 30 يونيه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.


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