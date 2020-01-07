رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاسماعيلي وبيراميدز بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاسماعيلي هدف بيراميدز ال

مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي بث مباشر ومن المقرر أن يلتقى الفريقين Pyramids vs Ismaili اليوم الأثنين الموافق 6 من شهر يناير الجاري، على ستاد 30 يونيه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي

حيث يدخل فريق بيراميدز المباراة هو يحتل المرتبة السادسة عشر برصيد 16 نقطة، فيما يقطن نظيرة الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، في جدول ترتيب الدوري، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين بيراميدز والإسماعيلي، في بث مباشر لمباراة اليوم الأثنين الموافق 6 من شهر يناير الجاري، على ستاد 30 يونيه، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.



