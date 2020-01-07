منة فضالي ومحمد الشقنقيري في كواليس مسلسل "رحيل زهرة"

روجت الفنانة منة فضالي لمسلسلها الجديد "رحيل زهرة"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت منة مجموعة من الصور الجديدة لها، من خلال كواليس تصوير المسلسل، ظهرت في الصور وهي برفقة الفنان محمد الشقنقيري.



وعلقت منة على الصور قائلة :"زهرة و ماهر من مسلسل رحيل زهرة قريبًا، إخراج أستاذ حسني صالح، إنتاج شركه سينرجي أستاذ تامر مرسي.



أبطال مسلسل "رحيل زهرة"



مسلسل "رحيل زهرة" من إخراج حسني صالح، إنتاج سينرجي ، والجابري، وهو بطولة منة فضالي، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، محمد رياض.



والجدير بالذكر أنَّ منة فضالي شاركت مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلي"، والمسلسل بطولة نضال الشافعي،ميرفت أمين، بوسي،ميرنا وليد،عزت العلايلي،ميرهان حسين، دينا فؤاد، ومن إخراج تامر حمزة، تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل.