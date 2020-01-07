«كورة لايف» TODAY peramidsمشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش بيراميدز PLUS بدون تقطيع NOW

الإسماعيلي يتسلح في لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول ترتيب الدوري العام، أدهم السلحدار المدير الفني للدراويش استدعى قائمة تضم كل من : "محمد مجدي ومحمد فوزي، أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد هاشم، إبراهيم أبواليزيد، أسامة إبراهيم، محمود البدري، عماد حمدي، محمد بيومي، محمود دونجا، محمد مخلوف، بيكتي سيلفا، عبدالرحمن مجدي، محمد صادق، محمد حمدي زكي، محمد الشامي وحازم مرسي".





التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام بيراميدز في الدوري المصري





حراسة المرمى: محمد مجدي.





خط الدفاع: محمود البدري - باهر المحمدي - محمد هاشم - أحمد أيمن.





خط الوسط الدفاعي: محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي.





خط الوسط الهجومي: بيكيتي - همام طارق - عبد الرحمن مجدي.





خط الهجوم: محمد الشامي.





التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإسماعيلي في الدوري المصري





حراسة المرمى: أحمد الشناوي





خط الدفاع: محمد حمدي، عبد الله بكري، رجب بكار، أحمد أيمن منصور.





خط الوسط: عمر جابر، عبد الله السعيد، محمد فاروق، نبيل دونجا، أحمد توفيق.





خط الهجوم: ايريك تراوري.





مشاهدة مباراة بيراميدز والإسماعيلي بث مباشر بتاريخ 07-01-2020 الدوري المصري, يمنح موقع كورة بلس بصيرة مسابقة بيراميدز والإسماعيلي مشاهدة مباشرة 07-01-2020 دوري كرة القدم المصري لرياضة كرة القدم ، يقوم باستضافة معلب : استاد غطاء الردع الجوي لقاء رياضي بيراميدز والإسماعيلي ،حيث يتلاقى فرقة رياضية بيراميدز نظيرة فرقة رياضية الاسماعيلي اليوم يوم الثلاثاء المتزامن مع 7 كانون الثاني 2020 على الأراضي المصرية ، وتُنهض ماتش بيراميدز والإسماعيلي في نطاق بطولات الأسبوع الـ2 عشر من المسابقة الرياضية دوري كرة القدم المصري لرياضة كرة القدم ،وتقام المسابقة في تمام الساعه 6:00 بحسب ميقات المملكة العربية المملكة السعودية.



