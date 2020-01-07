محمد الشرنوبي: دوري في فيلم "بنات ثانوي" مختلف وجديد

أكد الفنان الشاب محمد الشرنوبي، أنه يخوض تجربة جديدة من خلال فيلم "بنات ثانوي".



وقال "الشرنوبي" لـ"الفجر الفني" إن الشخصية التي يقدمها فى فيلم "بنات ثانوي" مختلفة تماماً عما قدمه من قبل، مشيراً إلى أنه أعجب بفكرة الفيلم لأنه يناقش قضية مهمة جداً للشباب فى سن المراهقة.



"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.



جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي السينمائية مشاركته فى فيلم "الممر"، الذي يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ويناقش المرحلة الزمنية بداية من حرب ١٩٦٧ مروراً بحرب الاستنزاف.



فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة.