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روسيا والصين يحثان الأمم المتحدة علي معالجة أزمة إيران

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:16 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أعربت كلا من روسيا والصين عن معارضتهما الشديدة لهجوم رأس السنة على السفارة الأمريكية في بغدادن وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وأوضحت موسكو وبكين إنهما قررتا منع بيان من مجلس الأمن الدولي يدين هذا الهجوم لأنه لا يعالج قتل الولايات المتحدة اللاحق للقائد الإيراني.

تم اقتحام مجمع السفارة الأمريكية في بغداد من قبل الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.

وصرح السفير الروسى فى الامم المتحدة فاسيلى نيبينزيا يوم الاثنين بان موسكو توافق على البيان الامريكى المقترح الذى يدين الهجوم على السفارة.

لكنه يقول إنه سيكون "من المستحيل" عدم مراعاة قتل الولايات المتحدة للجنرال قسام سليماني داخل العراق يوم الجمعة الماضي، حيث وصلت التوترات في الشرق الأوسط منذ ذلك الحين إلى نقطة الغليان.

وقال نيبينزيا: يجب أن يكون التركيز الآن على "منع التطورات من التحول الي نزاع كبير".

وقد أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرا للأميركيين للبقاء في حالة تأهب "في حالة وقوع قذائف الهاون أو إطلاق الصواريخ".

وقال موقع السفارة على الإنترنت إنه نشر حالة التأهب الأمني يوم الاثنين "بدافع من الحذر"، موجها التحذير إلى المواطنين الأمريكيين في إسرائيل والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ظلت إسرائيل، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وعدو منذ فترة طويلة لإيران، تحت الأنظار منذ القتل. وقالت الولايات المتحدة إنها ستقصف إيران إذا قامت طهران بالرد.

ثم اقترح أحد قادة الحرس الثوري الإيراني السابقين أن مدينة حيفا الإسرائيلية وغيرها يمكن أن تكون اهداف مشروعة إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.
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الكلمات المفتاحية

مقتل سليماني روسيا و الصين يحثان الامم المتحدة التوترات في الشرق الأوسط

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