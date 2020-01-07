محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

برر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا والذي يقام مساء اليوم بمدينة الغردقة.

واعتذر محمد صلاح عن الحفل نظرًا لتواجد أهله في إنجلترا مما يجبره على عدم القدرة على الحضور إلى الغردقة في حفل أفضل لاعب بالقارة عن عام 2019 وذلك بعد سفر و

ويتنافس صلاح مع زميله ساديو ماني نجم السنغال وليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على الجائزة بينما أصبحت فرص ماني الأقرب للفوز بعد اعتذار صلاح ورياض عن عدم الحضور.

ويرتبط رياض محرز بموقعة صعبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الساعة العاشرة مساء في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مما أجبره على الغياب عن الحفل.

وكان السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول قد وصل إلى الغردقة مساء الإثنين استعدادًا لحفل الأفضل في إفريقيا.