عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

خرجت أسرة القتيل المتهم بسرقة منزل نانسي عجرم في لبنان برواية جديدة تكشف نقيض التفاصيل التي جاءت على لسان زوج المطربة.





وكان القضاء اللبناني أصدر، الأحد، قرارا بتوقيف زوج نانسي، فادي الهاشم، لقيامه بإطلاق النار، وقتل سارق، تسلل إلى منزله في قضاء كسروان.





ودخل شخص ملثم إلى فيلا النجمة اللبنانية في "نيو سهيلة كسروان"، بهدف السرقة، مدججا بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، قبل أن يتدخل فادي ويطلق النار عليه، مما أرداه قتيلا على الفور.





وقالت أسرة القتيل، ممثلة في شخص خاله، إن ابنها كان يعمل لدى زوج المطربة، مشيرة إلى أنه ذهب إلى الفيلا ومعه "مسدس لعبة" للمطالبة "بمستحقاته المتأخرة".