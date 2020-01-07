Advertisements
Advertisements
Advertisements

مطران المنوفية: العام الجديد سيحمل الخير.. وتحيا مصر (صور)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:44 ص
Advertisements
اللقاء
اللقاء
أحمد الباهي
Advertisements
ألقى الأنبا بينيامين مطران المنوفية، كلمته خلال صلاة القداس، وسط حشد غفير من المهنئين وكبار المسؤولين، بمحافظة المنوفية، بحضور المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون.

وعبر الأنبا عن امتنانه لحضور كل المسؤولين بالمحافظة، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، ثم عبر عن أمنيته بحلول عام جديد يحمل الخير، وأنهى حديثه بـ"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وجاءت الكلمة خلال صلاة عيد القداس، قبل ساعات، والتي شهدها اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية مع الإخوة، ورافقة نائب المحافظ ومدير الأمن وسكرتير عام المحافظة ومسؤل الأمن العام ومدير فرع الأمن الوطني وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

من ناحيته قال محافظ المنوفية، إن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى قوة ووحدة الشعب المصري الذي سيظل دائما يبني وينشد الخير للعالم أجمع، وفي نهاية كلمته تمنى من الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروة وسوء وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والرخاء.
مطران المنوفية: العام الجديد سيحمل الخير.. وتحيا مصر (صور)
مطران المنوفية: العام الجديد سيحمل الخير.. وتحيا مصر (صور)
مطران المنوفية: العام الجديد سيحمل الخير.. وتحيا مصر (صور)
مطران المنوفية: العام الجديد سيحمل الخير.. وتحيا مصر (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

ثورة غضب بقيادة شيكابالا وبن شرقي بسبب القناة ورئيس الزمالك يتدخل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الأرصاد: صقيع وأمطار.. والحرارة "صفر" بهذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 17 ساعة

أسرته تحدد مصيره.. عرض مغري ينهي مسيرة نجم الريال في البيرنابيو

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:17 م

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

07:15 م

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

04:56 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

12:17 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status