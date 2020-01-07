مطران المنوفية: العام الجديد سيحمل الخير.. وتحيا مصر (صور)

وسط حشد غفير من المهنئين وكبار المسؤولين، بمحافظة المنوفية، بحضور المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون.





وعبر الأنبا عن امتنانه لحضور كل المسؤولين بالمحافظة، للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، ثم عبر عن أمنيته بحلول عام جديد يحمل الخير، وأنهى حديثه بـ"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



وجاءت الكلمة خلال صلاة عيد القداس، قبل ساعات، والتي شهدها اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية مع الإخوة، ورافقة نائب المحافظ ومدير الأمن وسكرتير عام المحافظة ومسؤل الأمن العام ومدير فرع الأمن الوطني وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



من ناحيته قال محافظ المنوفية، إن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأشار إلى قوة ووحدة الشعب المصري الذي سيظل دائما يبني وينشد الخير للعالم أجمع، وفي نهاية كلمته تمنى من الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروة وسوء وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والرخاء.

ألقى الأنبا بينيامين مطران المنوفية، كلمته خلال صلاة القداس،