مطران المنوفية: زيارات التهنئة تؤكد روح المحبة





وقال: "أسعد بتلك الزيارات التي تؤكد على روح المحبة بين أبناء الأمة كافة ، وأتوجه بالشكر لجميع المؤسسات الأمنية بالمحافظة لما لها من دور بارز في حفظ الأمن والأمان لمواطني وشعب المنوفية".



وتمنى المطران أن يكون العام الجديد، عام خير، تنطلق منه الدولة نحو آفاق المستقبل.





وجاء ذلك خلال كلمته بصلاة عيد القداس، قبل ساعات، والتي شهدها اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية مع الإخوة، ورافقة نائب المحافظ ومدير الأمن وسكرتير عام المحافظة ومسؤل الأمن العام ومدير فرع الأمن الوطني وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وتقدم محافظ المنوفية بخالص التهاني لنيافة الأنبا بنيامين أسقف المنوفية ورجال الدين بالكنيسة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا علي أن الدولة المصرية شرفت باستضافة السيد المسيح رمز السلام والمحبة والعائلة المقدسة.

عبر الأنبا بينيامين، مطران المنوفية، عن سعادته البالغة من تواصل توافد المسؤولين بالمحافظة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.