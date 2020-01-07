مارجو روبي نجمة مجلة V Magazine في عددها الجديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات، من ضمن جلسة تصوير أجرتها للمجلة في عددها الجديد، ظهرت خلالها بمجموعة من الإطلالات المختلفة.



وقالت مارجو في حوارها مع المجلة، أنها كانت دائما تحرص على عدم الاستسلام لما يعرف باسم "كومفورت زون"، أن تبحث دائما عن التحديات في مسيرتها الفنية.



واحتفلت مؤخرا مارجو، بطرح فيلمها الجديد فيلم Bombshell، الذي يعد احدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.



واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.



وقالت صحيفة ديل ميل أن الفيلم سبق وأن أقيمت له مجموعة من العروض الخاصة في العاصمة الإنجليزية لندن، وقاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود التي احتضنت العرض الخاص بحضور نيكول كيدمان ومارجو روبي وتشارليز ثيرون، وشمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.



زينت النجمة الكبيرة مارجو روبي، غلاف مجلة V Magazine في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر فبراير القادم، وأجرت النجمة حوارا مع المجلة تحدثت خلاله عن مسيرتها الفنية.