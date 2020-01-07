Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثبات في معدلات مشاهدة جوائز جولدن جلوب رغم تعليقات مقدمه المثيرة للجدل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements


بالرغم من الألفاظ الخارجة، والتعليقات المثيرة للجدل، التي شهدها الحفل، نجحت جوائز جولدن جلوب في الاحتفاظ بمعدلات مشاهديها داخل الولايات المتحدة لعام 2020 الجاري.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ما يزيد عن 18 مليون أمريكي، شاهدوا حفل توزيع الجوائز هذا العام.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذه النسبة من المشاهدات، تعد الأكبر لحفل يتم مشاهدتها عبر التليفزيون في بث حي مباشر، منذ حفل جوائز الأوسكار العام الماضي.

وكانت قد احتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.

واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.

وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.

وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.
Advertisements

أخبار تهمك

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل| الأرصاد: صقيع وأمطار.. والحرارة "صفر" بهذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 23 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

ثورة غضب بقيادة شيكابالا وبن شرقي بسبب القناة ورئيس الزمالك يتدخل

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 20 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 21 ساعة

أسرته تحدد مصيره.. عرض مغري ينهي مسيرة نجم الريال في البيرنابيو

منذ 37 دقيقة

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:17 م

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

07:15 م

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

04:56 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

12:17 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status