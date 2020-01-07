ثبات في معدلات مشاهدة جوائز جولدن جلوب رغم تعليقات مقدمه المثيرة للجدل



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ما يزيد عن 18 مليون أمريكي، شاهدوا حفل توزيع الجوائز هذا العام.



وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذه النسبة من المشاهدات، تعد الأكبر لحفل يتم مشاهدتها عبر التليفزيون في بث حي مباشر، منذ حفل جوائز الأوسكار العام الماضي.



وكانت قد احتضنت قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب، لعام 2020.



واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.



وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.



وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.



بالرغم من الألفاظ الخارجة، والتعليقات المثيرة للجدل، التي شهدها الحفل، نجحت جوائز جولدن جلوب في الاحتفاظ بمعدلات مشاهديها داخل الولايات المتحدة لعام 2020 الجاري.