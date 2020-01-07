بعد أسابيع قليلة من طلاقهما.. كولين فيرث يجتمع بزوجته السابقة من جديد



ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من ظهور الثنائي معا، للمرة الأولى بعد طلاقهما وذلك خلال حضورهما لعرض خاص، لفيلم The Great Hack in London. بالعاصمة الإنجليزية لندن.



وذكرت الصحيفة البريطانية، أن فيلم The Great Hack in London، يعد فيلم وثائقي، وتدور أحداثه حول فضيحة تسريب بيانات الملايين من مستخدمي موقع فيسبوك، والمعروف إعلاميا باسم فضيحة "كمبريدج أنلاتيك".



وشارك كل من كولين فيرث وزوجتها الناشطة بمجال البيئة، المشاركين في صناعة الفيلم في عرضه الخاص، وهم كريستوفر ستيل والكاتبة كارول كادوالدر والمخرج مايك ليرنر.



عاد النجم البريطاني الكبير كولين فيرث للاجتماع بزوجته السابقة، ليفيا، بعد أسابيع قليلة من إعلانهما لطلاقهم رسميا، بعد استمرار زواجهما لأكثر من 22 عام.