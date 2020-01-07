4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

يغيب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019 في مدينة الغردقة والذي يقام اليوم الثلاثاء برعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويتنافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا مع ساديو ماني نجم ليفربول ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وإن كان الأقرب هو فوز ساديو ماني بالجائزة.

ورغم أن محمد صلاح لم يفسر من قريب أو بعيد أسباب غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا فإن هناك أسباب عديدة لهذا الموقف:

- وجود تسريبات عن فوز ساديو ماني بالجائزة

- الخوف من استغلاله دعائيًا وإعلانيًا خاصة من الشركات التجارية

- تواجد عائلة محمد صلاح في إنجلترا بعد سفر والدته إليه

- الخوف من تجدد أزماته مع اتحاد الكرة بسبب حقوق الرعاية



