Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الخارجية الإيراني: أمريكا بدأت العد التنازلي لبداية نهايتها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:22 ص
Advertisements
ظريف
ظريف
وكالات
Advertisements

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا وباغتيالها للقائد قاسم سليماني بدأت العد التنازلي لبداية نهايتها في المنطقة.

 

وأضاف ظريف، في كلمة قبيل دفن جثمان قاسم سليماني: "قد حان الوقت لخروج قواتها من المنطقة".

 

وأكد ظريف، أن الولايات المتحدة فرضت بسياساتها الخاطئة ظروفا ستضر بها عاجلا أم آجلا، مشيرًا إلى أن اغتيال سليماني مقامرة أمريكية كبيرة، والغارة الأمريكية التي استهدفته والمهندس لم تكن انتهاكا للسيادة العراقية فحسب بل استهدافا لأحد أركان الأمن في المنطقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جواد ظريف ايران امريكا اغتيال سليماني

أخبار تهمك

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 23 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الأرصاد: صقيع وأمطار.. والحرارة "صفر" بهذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

ثورة غضب بقيادة شيكابالا وبن شرقي بسبب القناة ورئيس الزمالك يتدخل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 17 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 14 ساعة

أسرته تحدد مصيره.. عرض مغري ينهي مسيرة نجم الريال في البيرنابيو

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 6 ساعات

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

روحاني عبر "تويتر".. ظريف ليس وحده

الخارجية الإيرانية: اغتيال "سليماني" أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق

"السيستاني" يطلب من جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس

أول تعليق للرئيس العراقي علي مقتل قاسم سليماني

"خامنئي" يعين نائب سليماني قائدا لفيلق القدس الجديد

قائد فيلق القدس الجديد: ستشاهدون جثامين الأمريكيين بالشرق الأوسط

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:17 م

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

07:15 م

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

04:56 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

12:17 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status