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اتهامات لمنتج شهير بارتكاب جرائم جنسية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:26 ص
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بوابة الفجر
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يواجه المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين، اتهامات بارتكاب جرائم جنسية في ذات الوقت الذي يتم فيه محاكمته في قضية اغتصاب. 

وتأتي الاتهامات بعد ساعات من مثوله أمام محكمة في نيويورك لبدء محاكمته في قضية الاغتصاب التي أصبحت قضية محورية لحركة مي تو المناهضة للتحرش.

وقالت المدعية العامة لمنطقة لوس انجليس جاكي ليسي إن اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأتين عام 2013 وجهت لواينستين ولم يتم الكشف عن هوية الضحيتين. وواينستين متهم باغتصاب امرأة والاعتداء جنسيا على الأخرى.

وقالت ليسي ”نعتقد أن الأدلة ستظهر أن المتهم استغل سلطته ونفوذه للوصول إلى ضحيتيه ثم ارتكاب جرائم عنيفة بحقهما“.

ودفع واينستين (67 عاما) ببراءته أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك. ويواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة إذا أُدين بالاعتداء الجنسي الشره، وهو الاتهام الأكثر خطورة.

ورفضت دونا روتونو، وهي محامية الدفاع الرئيسية عن واينستين في نيويورك، التعليق على الاتهامات في لوس انجليس، قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات. وأحجم جودا انجلماير، المتحدث باسم واينستين عن التعليق.

وأضافت الاتهامات الجديدة إلى المشاعر المتأججة والتوتر المحيط بمحاكمة واينستين مع بدء اختيار هيئة المحلفين اليوم الثلاثاء.

وقال مدعو لوس انجليس إن واينستين وامرأة عرفت باسم جين دو 1 حضرا مهرجانا سينمائيا في هوليوود في 17 فبراير شباط 2013، حسبما جاء في أوراق القضية.

وبعد أن عادت المرأة إلى غرفتها في الفندق، طرق واينستين بابها ودعته للدخول وبعد حديث قصير هجم عليها واغتصبها. وأضافت الأوراق ”تزعم جين دو 1 أنها أجلت الكشف عن هذا الاعتداء لأسباب من بينها أن المتهم هدد حياتها إذا كشفت الأمر“.

وقالت ليسي إن واينستين يواجه عقوبة السجن لمدة 28 عاما في كاليفورنيا إذا أدين. وأضافت أنه يجري النظر في حالات أخرى لتوجيه اتهامات.

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