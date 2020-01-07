صور صادمة لمغنية شهيرة بعد خسارتها 20 كيلو من وزنها





أثارت الفنانة البريطانية أديل صور متداولة صادمة لجمهورها حيث بدت خلالها بنحافة مفرطة ووجه شبهوه با"المخيف"، حيث خسرت ما لا يقل عن 20 كيلوجراماً.



وأشار تقرير لموقع Femme Actuelle الفرنسي إلى أنها اتبعت رجيم تطلق عليه تسمية Stirfood





ويقوم هذا النظام على تناول أطعمة تحتوي على بروتينات تساعد على تعزيز الجهاز المناعي والحد من شيخوخة الخلايا وتحفيز عملية الأيض.





وفي هذه الحالة من المفيد الاعتماد على مأكولات مثل التفاح والتوت والبصل وشاي الماتشا وزيت الزيتون والحمضيات والصويا والشوكولا الداكنة.











