Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحف الإسبانية تشيد بصفقات ريال مدريد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
أشادت الصحف الاسبانية بالثنائى فيرلاند ميندي والبرازيلي ميليتاو لاعبا نادي ريال مدريد الإسباني بعد التألق اللافت الذي ظهر عليه اللعبان خلال الدور الاول من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالإضافة إلي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة آس الإسبانية:"ميندي وميليتاو اضافة كبيرة لصفوف الريال يمكنهم إضافة مزيد من الجودة للفريق في النصف الثاني الموسم بدلاً من التعاقد مع صفقات جديدة فى الشتاء الظهير الأيسر ميندي ولاعب قلب الدفاع البرازيلي ظهرا بمستوى مميز للغاية في فوز الفريق على خيتافي بثلاثية نظيفة السبت الماضى، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" ميندي وميليتاو وجدا صعوبة كبيرة في التأقلم مع الأوضاع داخل النادي الملكي منذ الانتقال إلى البرنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن يبدو وأنهما وجدا ضالتهما مع اعتماد زين الدين زيدان مدرب الفريق عليهما في رحلته الصعبة إلى ملعب خيتافي، ليُعلنا عن تواجدهما بقوة كصفقتين مهمتين للفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن نادي ريال مدريد قد حقق فوزا كبيرا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي خيتافي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليصعد النادي الملكي لصدارة ترتيب البطولة الاسبانية. 
Advertisements

أخبار تهمك

ثورة غضب بقيادة شيكابالا وبن شرقي بسبب القناة ورئيس الزمالك يتدخل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

ابن عم السارق يفجر مفاجأة جديدة في حادث فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| الأرصاد: صقيع وأمطار.. والحرارة "صفر" بهذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 10 ساعات

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:17 م

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

07:15 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

12:17 م

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

09:18 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status