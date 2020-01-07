الصحف الإسبانية تشيد بصفقات ريال مدريد

وقالت صحيفة آس الإسبانية:"ميندي وميليتاو اضافة كبيرة لصفوف الريال يمكنهم إضافة مزيد من الجودة للفريق في النصف الثاني الموسم بدلاً من التعاقد مع صفقات جديدة فى الشتاء الظهير الأيسر ميندي ولاعب قلب الدفاع البرازيلي ظهرا بمستوى مميز للغاية في فوز الفريق على خيتافي بثلاثية نظيفة السبت الماضى، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" ميندي وميليتاو وجدا صعوبة كبيرة في التأقلم مع الأوضاع داخل النادي الملكي منذ الانتقال إلى البرنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن يبدو وأنهما وجدا ضالتهما مع اعتماد زين الدين زيدان مدرب الفريق عليهما في رحلته الصعبة إلى ملعب خيتافي، ليُعلنا عن تواجدهما بقوة كصفقتين مهمتين للفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.





يذكر أن نادي ريال مدريد قد حقق فوزا كبيرا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي خيتافي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليصعد النادي الملكي لصدارة ترتيب البطولة الاسبانية.