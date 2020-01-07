Advertisements
Advertisements
Advertisements

بايرن ميونيخ يدخل الصراع علي ضم نجم منتخب المغرب

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
دخل نادي بايرن ميونيخ الألماني في صراع مع نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني لضم اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وأشارت العديد من التقارير الألمانية والإسبانية أن نادي بايرن ميونخ دخل على دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني المعار حاليا إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني وبدأ النادي البافاري يستفسر عن وضع اللاعب الحالي مع فريقه.


وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:"بايرن ميونخ لا يمكنه تجاوز ريال مدريد الإسباني في المفاوضات مع النجم الدولي المغربي بايرن ميونخ لا يستطيع التفاوض مع أشرف حكيمي أو مع ناديه الحالي بورسيا دورتموند الألماني وسيكون مضطراً للدخول في مفاوضات رسمية مع ريال مدريد الإسباني إن كان يريد التعاقد مع اللاعب حيث يلعب أشرف حكيمي في صفوف بوروسيا دورتموند معاراً من ريال مدريد لمدة عامين، وينتهي عقد الإعارة عقب نهاية الموسم الحالي، ويبدو أن النادي الملكي متمسك باللاعب ولا يفكر بتجديد إعارته أو بيعه".


يذكر أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي استطاع إثبات نفسه مع نادي بورسيا دورتموند الألماني حيث تألق بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا و الدوري الألماني الممتاز مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري.
Advertisements

أخبار تهمك

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 10 ساعات

ثورة غضب بقيادة شيكابالا وبن شرقي بسبب القناة ورئيس الزمالك يتدخل

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 21 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 13 ساعة

ابن عم السارق يفجر مفاجأة جديدة في حادث فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| الأرصاد: صقيع وأمطار.. والحرارة "صفر" بهذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 18 ساعة

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:17 م

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

07:15 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

12:17 م

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

09:18 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status