بايرن ميونيخ يدخل الصراع علي ضم نجم منتخب المغرب

وأشارت العديد من التقارير الألمانية والإسبانية أن نادي بايرن ميونخ دخل على دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني المعار حاليا إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني وبدأ النادي البافاري يستفسر عن وضع اللاعب الحالي مع فريقه.

وأشارت العديد من التقارير الألمانية والإسبانية أن نادي بايرن ميونخ دخل على دائرة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني المعار حاليا إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني وبدأ النادي البافاري يستفسر عن وضع اللاعب الحالي مع فريقه.