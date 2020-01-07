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ريال مدريد يضع مهاجم منتخب ألمانيا ضمن أولوياته في الانتقالات الصيفية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:00 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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وضعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني ضمن أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الملكي. 

وقالت العديد من التقارير الاسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى إلى التعاقد مع اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة المقررة في يونيو من العام الجاري 2020 مقابل مبلغ قدره 68 مليون جنيه استرليني.


 وأضافت التقارير الاسبانية أن اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني يتواجد ضمن قائمة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقررة في يونيو من العام الجاري 2020 بالإضافة إلي اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي و ليفربول الإنجليزي بضم اللاعب.

 يذكر أن تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا ونادي لايبزيج الألماني قدم أداء أكثر من رائع فريقه للعام الثاني على التوالي في بطولة الدوري الألماني الممتاز و دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي تصفيات كأس الأمم الأوروبية اليورو مع منتخب بلاده ألمانيا مما ادي لجذب الأنظار له من الأندية الأوربية الكبري خلال الفترة الماضية للتعاقد معه
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