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ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:57 ص
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بوابة الفجر
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احتفظ الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم ”حرب النجوم: صعود سكايووكر“ (ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر) بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 33.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.

كما احتفظ فيلم الحركة والمغامرة ”جومانجي: المستوى التالي“ ( جومانجي: ذا نيكست ليفيل) بالمركز الثاني مسجلا 26.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.

وصعد الفيلم الرومانسي ”نساء صغيرات“ (ليتل ومن) من المركز الرابع إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 13.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميريل ستريب وسيرشا رونان وتيموثي شالاماي وفلورنسا بف ومن إخراج جريتا جيروج.

وجاء فيلم الرعب الجديد ”الضغينة“ (جردج) في المركز الرابع محققا إيرادات بلغت 11.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة أندريا رايزبورو وديميان بيشير وجون تشو ومن إخراج نيكولاس بيسيه.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (فروزن2) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 11.3 مليون دولار.

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