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اليابان: لا تغيير في خطط إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:16 ص
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بوابة الفجر
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، إن اليابان تراقب الموقف في الشرق الأوسط عن كثب لكن لا يوجد تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لتأمين السفن اليابانية، بحسب "رويترز".

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد مقتل أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق يوم الجمعة.
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