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«كورة لايف» TODAY MATCH مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر yalla shoot يلا كورة Manchester derby

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:37 ص
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بوابة الفجر
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مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر، وسوف يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق مانشستر يونايتد في المباراة القادمة ضيفه فريق نورويتش سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق مانشستر يونايتد ضيفه فريق ولفرهامبتون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق مانشستر يونايتد مضيفه بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق مانشستر يونايتد ضيفه فريق بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.




رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

  • الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
  • الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
  • العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.






  • قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
  • قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
  • قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.
  • قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
  • قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.
  • قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.
  • قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
  • قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
  • قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.
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