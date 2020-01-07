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بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية manchester united vs manchester city

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:25 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الثلاثاء 7/1/2020 في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يجد عشاق الساحرة المستديرة أنفسهم في مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 على موعد مع مباراة ديربي مدينة مانشستر على أرضية ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، من خلال مواجهة الجارين التي سوف تجمع بين فريق مانشستر يونايتد وبين ضيفه فريق مانشستر سيتي حامل لقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في آخر موسمين على التوالي.

ويأمل فريق الشياطين الحمر في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل موقعة الإياب نهاية شهر يناير الجاري، فيما يأمل فريق مانشستر سيتي في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه من جديد بطلاً للموسم الثالث توالياً، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور نصف النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الثلاثاء في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:
الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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