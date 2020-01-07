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تعرف على عدد مشاهدات "تساوي الكل" لحسين الجسمي (فيديو)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:28 ص
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بوابة الفجر
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نجحت أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي، "تساوى الكل"، في تحقيق عدد مشاهدات مرتفع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، كما حققت أكثر من 2,291,140  مشاهدة، حتى الآن.

وعلق أحد الجمهور، قائلًا: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع". 

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.
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