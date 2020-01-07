بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر 7 / 1 / 2020| كورة لايف رابط ماتش الهلال watch live

مباراة الهلال والأهلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.