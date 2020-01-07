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ننشر تفاصيل احتفال أقباط أسوان بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 05:10 ص
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أنهى أقباط أسوان، في ساعات متأخرة من فجر يوم الثلاثاء، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد وسط تواجد أمني مكثف، وأدى الأخوة الأقباط في أسوان، صلاة القداس وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وشهد محيط كنائس رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، والعذراء مريم بدراو، وماري جرجس بكوم أمبو، والعذراء بإدفو، تشديدات أمنية مكثفة، حيث تم فرض طوق أمني بمحيط تلك الكنائس، وذلك لما تشهده من ازدحام وتوافد للأقباط لأداء صلاة قداس عيد الميلاد .

يذكر أن اللواء هشام فاروق، مدير أمن اسوان، قام بتفقد عدد من الكنائس أثناء أداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد.
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