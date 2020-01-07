ريال مدريد قد يضحي بأربعة لاعبين من أجل بوجبا









ذكر تقرير صحفي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، أن نادي ريال مدريد الإسباني مستعد للتخلي عن أربعة لاعبينفعة واحدة، في سبيل ضم النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة، أن الريال قد يغري مانشستر يونايتد بخدمات الرباعي فرانشيسكو إيسكو ولوكا مودريتش وتوني كروس وجاريث بيل، من أجل ضم بطل العالم 2018.





وسبق وأن ارتبطت إدارة اليونايتد بخدمات الرباعي من قبل، لا سيما جاريث بيل وتوني كروس، واللذين كانا على رادار مانشستر يونايتد خلال سنوات سابقة.





وأفادت صن، أن الريال لا يمانع في فكرة رحيل الرباعي، لا سيما حال إستقدام نجم الوسط البرازيلي رينيه خيسوس، مع فرضية عدم اعتبار إيسكو وبيل من العناصر الأساسية بالنسبة لزين الدين زيدان.





لكن العائق الوحيد أمام إدارة اليونايتد في قبول الصفقة، هو إرتفاع رواتب لاعبي الريال، وبصفة خاصة النجمين جاريث بيل وفرانشيسكو إيسكو،حيث يتقاضى الأول 600 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً، فيما يتقاضى الثاني 200 ألف جنيه إسترليني.