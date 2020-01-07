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برشلونة يجد بديل جيرارد بيكيه ويبدأ المفاوضات

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:58 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من العثور على بديل النجم الإسباني جيرارد بيكيه خلال فترة الانتقالات القادمة.


وأكدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، على أن برشلونة وضع قائمة قصيرة تضم 4 لاعبين، من أجل تعويض جيرارد بيكه في المستقبل، قبل أن يستقر النادي الكتالوني على واحد من هذه الأسماء بهدف ضمه للفريق.


ونقدم لكم في التقرير التالي، اللاعبين اللذين يترقب البلوجرانا الحصول على خدماتهم، وهم مدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت، حيث كان النادي الكتالوني يسعى للتعاقد معه قبل رحيل الأخير إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.


ويسعى برشلونة إلى استغلال وضع ماتياس دي ليخت المعقد مع يوفنتوس، حيث أنه يعيش أسوأ أيامه الكروية، كما أنه تعرض في أكثر من مرة لانتقادات لاذعة بسبب أخطائه المتكررة، والتي كلفت يوفنتوس في أكثر من مباراة.


ويعد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أندرياس كريستنسين صاحب الـ23 عاماً، ضمن قائمة برشلونة للظفر بخدماته، حيث تبدو حظوظ النادي الكتالوني جيدة في الحصول على المدافع الدنماركي، الذي جلس طويلاً على دكة بدلاء النادي اللندني.


ودخل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش، قائمة تعاقدات برشلونة المنتظرة، حيث أن الديد من التقارير الإيطالية السابقة قد أوضحت أن فيورنتينا لا يمانع أبداً في بيع مدافعه الصربي شرط حصوله على مبلغ مالي جيد.


وجاء مدافع إشبيلية دييجو كارلوس صاحب الـ 26 عاماً، ضمن قائمة برشلونة لتعويض بيكيه.
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