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مانشستر سيتي يجهز مبلغ مالي ضخم لخطف نجم ولفرهامبتون

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:47 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع تراوري

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي مانشستر سيتي يريد التعاقد مع الإسباني اداما تراوري جناح نادي ولفرهامبتون خلال فترة انتقالات يناير الجاري.


وأشار الموقع أن بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي هو من طلب التعاقد مع تراوري في الشتاء لتدعيم مركز الجناح في الفريق.


عرض ضخم من السيتي لضم تراوري

وأكد الموقع أن نادي مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض ضخم لضم تراوري في يناير الجاري يصل إلى 80 مليون يورو.


مشاركات أداما تراوري مع نادي ولفرهامبتون هذا الموسم

وقد شارك أداما تراوري في 32 مباراة حتى الآن مع نادي ولفرهامبتون خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 اهداف آخرين.


ترتيب ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ولفرهامبتون في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها حتى الآن.
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