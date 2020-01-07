نبيلة عبيد: أتعمد غيابي الفني.. وأدرس حاليا تقديم عمل تاريخي





أكدت الفنانة نبيلة عميد، أنها تتعمد غيابها الفني، لافتة إلى أنها رجعت مؤخرَا للوسط من خلال تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي.





وأشارت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، إلى أنها تدرس حاليًا لتقديم عمل فنى تاريخي.





وعن ارتدائها النظارة، أشارت إلى أنه أمر طبيعي طبقا لنصيحة الطبيب لكى تعتاد عليها، مضيفة: "بحب ألبس اللى يليق عليا، ومش مرتبطة بالموضة".







