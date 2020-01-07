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عاجل| الأرصاد: صقيع وأمطار.. والحرارة "صفر" بهذه المناطق

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:43 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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توقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم الثلاثاء نشاطا للرﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮبية الغربية ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ، وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ مع سقوط أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ وﺧﻔﻴﻔﺔ على ﻣﻨﺎﻃﻖ باﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 9، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 5، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 7، وسانت كاترين العظمى 9 والصغرى صفر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 08 والعظمى 14

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في نخل الصغرى 00 والعظمى 14

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 00 والعظمى 09

درجات الحرارة في الطور الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة في قنا الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة في أبو سمبل الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 03 والعظمى 18

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 20

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 20
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الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة صفر درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الارصاد

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