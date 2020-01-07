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قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:20 ص
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بوابة الفجر
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نقلت وسائل إعلام مغربية، أن محكمة الاستئناف بمراكش، قضت برفع الكفالة المالية لدنيا بطمة إلى 50 مليون سنتيم (500 ألف درهم مغربي) ورفع قيمة الكفالة أيضا بالنسبة لشقيقتها ابتسام بطمة إلى 30 مليون سنتيم.

ويأتي هذا القرار الجديد بعد تورط بطمة، في قضية تشهير نفسها بحساب، الذي يفضح الحياة الخاصة لبعض الفنانين والمشاهير.

قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، رفع قيمة الكفالة المالية التي فرضت على الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى 500 ألف درهم مغربي، وذلك بعد تورطها في قضية تشهير نفسها بحساب، الذي يفضح الحياة الخاصة لبعض الفنانين والمشاهير.

واتخذت القضية أبعادا أخرى بعد أن ثبتت محكمة الاستئناف على قرار المحكمة الابتدائية الإبقاء على قرار المنع من السفر، وسحب الجواز من الشقيقتين، خاصة بعد ظهور تفاصيل جديدة في القضية التي أصبحت قضية رأي عام.

بالإضافة لتسجيل شكوى جديدة من قبل الإعلامية المغربية مريم سعيد ضد بطمة ومن معها في قضية حساب "سناب شات"، الذي أثار جدلا واسعا، بسبب ما سببه من مشاكل أسرية ومهنية لعدة شخصيات فنية وهامة.


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