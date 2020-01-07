الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للهلال ضد الأهلي







يستعد الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، على ملعب جامعة الملك سعود، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.







ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.





موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-



من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الأهلي:-



من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سو، ومحمد البريك، فيما سيضع الثنائي جوستافو كويار، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهما سالم الدوسري، وسيباسيتان جيوفينكو، وكارلوس إدواردو.