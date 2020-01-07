Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للهلال ضد الأهلي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements


يستعد الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، على ملعب جامعة الملك سعود، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.


موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.


وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الأهلي:-

من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سو، ومحمد البريك، فيما سيضع الثنائي جوستافو كويار، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهما سالم الدوسري، وسيباسيتان جيوفينكو، وكارلوس إدواردو.


حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف

خط الهجوم: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 11 ساعة

الجيش الليبي: أسر عدد من المرتزقة السوريين التابعين لمليشيا أردوغان في "سرت"

منذ حوالي 7 ساعات

ثورة غضب بقيادة شيكابالا وبن شرقي بسبب القناة ورئيس الزمالك يتدخل

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ حوالي 8 ساعات

ابن عم السارق يفجر مفاجأة جديدة في حادث فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحرج الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: فرمان ناري من مرتضى.. صفقة قوية في الطريق.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 15 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
08:17 م

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

07:15 م

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

09:18 م

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

10:25 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

12:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status