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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:05 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، على ملعب جامعة الملك سعود، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.


وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال:-

من المنتظر أن يبدأ السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي بمحمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه لوكاس دي ليما، وعبدالباسط هندي، ومحمد الخبراني، وسعيد المولد، فيما يأتي ألفيس ساريتش، وجوزيف دي سوزا في قلب الميدان، وأمامهم يوسف البلايلي، وحسين المقهوي، وعبدالفتاح عسيري، وسيقود خد الهجوم عمر السومة.


حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط: ألفيس ساريتش - جوزيف دي سوزا

خط الوسط الهجومي: يوسف البلايلي - حسين المقهوي - عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: عمر السومة


ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.
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