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موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بكأس السوبر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة إرنيستو فالفيردي المدير الفني، لخوض مباراة جديدة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويتنافس برشلونة، على لقب كأس السوبر الإسباني ضد أتليتكو مدريد، في نظامها الجديد، والتي تُقام بنظام "بطل الدوري ضد وصيف الكأس، ووصيف الدوري ضد بطل الكأس".

وتُقام المباراة على الأراضي السعودية، حيث يلتقي الفائز من تلك المباراة ضد الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في نصف النهائي الآخر.

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بكأس السوبر
 ويلتقي برشلونة أتليتكو مدريد، يوم الخميس 9 يناير الجاري، بالعاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد بكأس السوبر
 ومن المقرر أن تُذاع مباراة مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد، عبر مجموعة قنوات السعودية سبورت، KSA SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات كأس السوبر الإسباني.
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