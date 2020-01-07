الاتحاد السنغالي يحذر "الكاف" من عدم فوز ماني بجائزة الأفضل

أعرب عبدولاي سو نائب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن قلقله من إحتمالية عدم فوز مواطنه ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي بجائزة الأفضل في إفريقيا هذا العام .









وقال عبدولاي سو في تصريحات نشرتها شبكة " galsenfoot" السنغالية: "نأمل ألا تكون إفريقيا هي مصدر الضحك بالنسبة للعالم هذه المرة، إذا لم يفز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام، ستكون إفريقيا هي أضحوكة العالم".





وواصل "أنا مقتنع بأن ساديو ماني سيفوز بالكرة الذهبية الإفريقية، إذا كانت مبنية على اعتبارات تقنية فقط".



