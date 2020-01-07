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الشرطة البريطانية تبرىء نجم تشيلسي من العنصرية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:36 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الشرطة البريطانية أنها لم تعثر على أدلة تفيد بتعرض لاعب تشيلسي الإنجليزي، الألماني الدولي أنطونيو روديغر، في مباراة فريقه أمام توتنهام، لشتائم عنصرية.

وكان مشجعو توتنهام وجهوا شتائم عنصرية ضد روديغر (26 عاماً) عدة مرات في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين على صاحب الأرض في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

وأعلن توتنهام نتيجة التحقيقات على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين.

وجاء في بيان النادي: "نحن ندعم أنطونيو روديغر بشكل غير محدود في الإجراءات التي اتخذها، لكن لا يوجد أدلة تؤكد أو تدحض الادعاءات"، وأضاف البيان أنه لهذا السبب "فليس في مقدور النادي أو الشرطة اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وأوضح البيان أنه تعذر خلال التحقيقات العثور على أدلة "تؤيد اتهام العنصرية".

وكان روديغر أخطر الحكم بالهتافات أثناء المباراة، ثم كتب على تويتر في وقت لاحق أنه يأمل في سرعة ضبط الجناة، وفي الوقت نفسه، أعرب عن شكره للدعم الذي تلقاه من العديد من مشجعي توتنهام.
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