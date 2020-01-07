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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:01 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يواجه فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا نظيره فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه يوم الأحد 12 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الفيلا بارك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية في البريميرليج :-

وكان السيتي قد نجح في تحقيق الفوز على حساب فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الماضية، بينما فاز فريق أستون فيلا على فريق بيرنلي بنفس النتيجة على ملعب تيرف مور.


وسوف يلتقي أبناء بيب جوارديولا مع فريق مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء على ملعب الأولدترافورد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وأيضا يضرب فريق أستون فيلا موعدا صعبا مع فريق ليستر سيتي يوم الأربعاء في النصف نهائي الآخر.


موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا :-

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق استون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة وبفارق 14 نقطة عن فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.


ويسعى فريق ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يغيب عن خزائن الريدز منذ عام 1990، بينما حقق فريق مانشستر سيتي لقب الدوري في النسختين الماضيتين مع بيب جوارديولا.


يذكر أن ثنائي فريق ليفربول ساديو ماني ومحمد صلاح مرشحان لجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا والذي سيقام اليوم الثلاثاء في مصر بمدينة الغردقة، وأيضاً يعد الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي هو المرشح الثالث للجائزة، ولن يحضر محرز هذا الحفل بسبب مباراة مانشستر سيتي والبونايتد في كأس الرابطة، بينما حصر ماني مساء أمس إلى مصر من أجل الاستعداد للحفل.
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