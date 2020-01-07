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مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يحتضن ملعب أولد ترافورد اليوم الثلاثاء 7 يناير، مواجهة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو" بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي.


ويسعى النرويجي أولي جونار سولشاير لتكرار فوزه على مانشستر سيتي، في الديربي الذي جمعهما قبل شهر في الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب الإتحاد.


وستكون المباراة هامة للغاية بين الفريقين، في ظل مساعيهما هذا الموسم، بعد إبتعاد الفريقين بشكل كبير عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشيتر سيتي والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 7 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 ويديرها الحكم مايك دين.


آخر أخبار الفريقين

يغيب عن اليونايتد ثنائي الوسط سكوت مكتومناي وبول بوجبا، حيث أصيب الأول في الركبة، فيما أجرى الثاني عملية جراحية في الكاحل.


على الجانب الآخر، يتواصل غياب الثنائي ليروي ساني وإيمريك لابورتي، بينما يعود الحارس إيديرسون من الإيقاف، لكنه لا يبدو مرشحاً لبداية المباراة.


التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ كلا من أولي جونار سولشاير وبيب جواريدولا مدرب مانشسترسيتي المباراة وفق التشكيل التالي.


مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – براندون ويليامز

خط الوسط: فريد – أندرياس بيريرا – دانيال جيمس – جيسي لينجارد

خط الهجوم: أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.


مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: كايل ووكر – فيرناندينيو – نيكولاس أوتاميندي – أوليكسندر زيتشينكو

خط الوسط: رودريجو – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز – سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلنج.


نتيجة آخر مواجهة جمعت الفريقين

كانت آخر مواجهات الفريقين يوم 7 ديسمبر الماضي بملعب الإتحاد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز اليونايتد بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي اليونايتد كلاً من ماركوس راشفورد ونيكولاس وأنتوني مارسيال، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد نيكولاس أوتاميندي.
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