مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

وستكون المباراة هامة للغاية بين الفريقين، في ظل مساعيهما هذا الموسم، بعد إبتعاد الفريقين بشكل كبير عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشيتر سيتي والقنوات الناقلة لها



تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 7 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 ويديرها الحكم مايك دين.





آخر أخبار الفريقين



يغيب عن اليونايتد ثنائي الوسط سكوت مكتومناي وبول بوجبا، حيث أصيب الأول في الركبة، فيما أجرى الثاني عملية جراحية في الكاحل.





على الجانب الآخر، يتواصل غياب الثنائي ليروي ساني وإيمريك لابورتي، بينما يعود الحارس إيديرسون من الإيقاف، لكنه لا يبدو مرشحاً لبداية المباراة.